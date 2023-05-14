許多人為追求心想事成，會借助宗教的力量，在泰國有些人會供養「古曼童」（一種嬰靈信仰），因此經常傳出一些科學難以解釋的靈異現象；活動主持人TAKE分享了一個案例，泰國一名收藏家收購了一個二手矽膠娃娃，某天回家竟發現娃娃的頭「自己轉向」，像在等他回家，讓他覺得心裡毛毛的。

活動主持人TAKE在《新聞挖挖哇》節目中分享，一名泰國的矽膠娃娃收藏家某天突然收到一則陌生訊息，對方稱要賣給他一個二手矽膠娃娃，因價格合理，他便把娃娃買了回家，收到娃娃後卻發現外觀相當完美，且長相、身材和他女友非常相似，讓他覺得有些詭異。

後來收藏家把娃娃放在家中2樓，某天他獨自在家，突然聽見樓上傳出聲響，上樓查看發現有把梳子掉在地上，且娃娃頭髮凌亂，他便拿起梳子幫娃娃梳頭髮；沒想到隔幾天回家，他竟發現矽膠娃娃的頭「自己轉向」，面向門口，就像在等他著他回家，讓他瞬間覺得心裡發毛。

對此，命理老師廖美然認為，娃娃有可能被附身，有些過世的女魂、靈體生前渴望自己的臉蛋或身材向矽膠娃娃一樣美麗，若過世時沒有正式喪禮或無主魂體，就可能附在娃娃上；她也提到，泰國有利用娃娃做「陰法」的例子，會放入人的骨頭、天庭蓋、屍油等，猜測原本的主人可能發生了什麼事，才急著把娃娃賣掉。

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