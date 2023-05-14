繳了一輩子的勞保，為了就是能在退休生活獲得經濟上的保障，理財專家艾倫教戰，如果上班族本身收入不高的話，可透過以下兩種管道調高勞保級距。

艾倫在臉書理財粉專《艾倫的理財研究室》上分享影片，如果是企業員工本身薪水低又無法離職，有兩種方式能提高勞保級距，首先是找到能合併計算勞保級距的兼職工作。他指出，如果兩邊工作勞保相加達最高級距4萬5800元，級距會依4萬5800元計算，優點是可立刻拉高到天花板，但上班之餘要兼職考驗時間上的分配。

第二個方式是加保職業工會，艾倫表示，企業勞保和工會勞保無法合併計算，所以只能從最低2萬4600元級距開始算起，需要5至7年才能投保到最高級距，缺點是要多繳勞保費。

針對無一定雇主的工作者，艾倫則建議加入工會投保，因有些工會每年有調高15%的不成文規定，可快速提高勞保級距。他也提醒上述方式皆會牽涉稅金與健保的計算，民眾需審慎評估。