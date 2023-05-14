終端需求疲軟，科技業陷入不景氣，傳出某IC載板大廠因訂單大減強迫員工休「圓夢假」，竹科二家業者也通報250名員工將實施無薪假。一名網友以「科技業減薪危機，哪邊會先跌？」為題在PTT發文，引發其他網友討論。

原PO指出，科技業的不景氣看起來只是剛開始而已，不知道哪邊的房價會先開始鬆動？他直指最快應該再2個月就能看到血流成河。

其他網友則點名科學園區周邊房市包括新竹、苗栗、台中、高雄楠梓等恐受衝擊；也有人提到，新竹過往房市熱區包括竹北和關埔房市，其實已經因為成交量低迷而停滯一段時間，預期起跌段準備要開始了。

也有網友分析，「科技業現在的不景氣是因為疫情期間備太多貨太樂觀，不是趨勢性衰退」、「科技業就是疫情時期大漲疫情後大跌，之後就恢復常態」、「去年就說備貨太樂觀，講了一年了」。

好房網報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，因國際政經局勢不佳，竹科核心區塊價位偏高如新竹市與竹北，一旦沒有高價交易拉抬，區域均價就容易下修。