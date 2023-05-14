編按：指數編纂公司明晟（MSCI）12日凌晨公布半年度相關指數調整，MSCI台灣指數成份股新增緯創與創意2檔，但並未刪除成份股，個股權重調升最多是新增的緯創，權重為0.38％，權重調降最多的成份股為台積電，權重為42％，調降0.28個百分點。在MSCI全球標準指數成份股部分，新增緯創與創意。

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ＭＳＣＩ五月十二日公布半年度調整，成分股新增有望吸引更多國際資金進駐，不少公司被法人點名，市值大幅成長的緯創、創意、東元等有望成為新成員。

影響五月相當重要的投資議題，莫過於ＭＳＣＩ半年度指數權重調整，預計五月十二日公布，三十一日尾盤生效，法人異口同聲認為台股權重可能遭調降，由於上次在二月宣布季度調整以來，台股市值在亞太（除日本）比重微幅下滑。此外，首季台灣經濟表現疲軟，加上地緣政治風險使ＭＳＣＩ台灣指數相對弱勢，單看四月在新興市場各國排行中僅為倒數第三，但整體台股市值因相較亞太市場的變化不大，不至於有大幅度的權重調整，預期對資金面影響將有限。

成員所處產業被法人認可

與富時（FTSE Group）、標準普爾（S&P 500）一樣，明晟也是享譽國際的指數公司（簡稱ＭＳＣＩ），一年當中ＭＳＣＩ分別會在二月、五月、八月及十一月定期進行指數和成分股審核，二月與八月為季度調整，五月和十一月則為半年度調整，調整幅度通常更大一些，另再依照市值、流動性、交易量等數據，在每一個行業中以一定的標準，選取列入成分股。

這些指數是全球法人機構、共同基金跟ＥＴＦ被動資金配置投資標的的參考指標，全球有超過一三○○支ＥＴＦ追蹤ＭＳＣＩ所編製的指數，因此當各國指數的權重受到調整時，就會影響到國際資金的流向。另外，公布調整結果時會有成分股的變動，被納入的個股代表所處的產業或營運前景國際法人較為認可，會有後續被動式ＥＴＦ的買盤；反之，被剔除的個股則容易引發賣壓。

觀察摩根成分股，從前次公布調整日至今的市值表現來看，市值最後五名分別為寶成、宏碁、譜瑞ＫＹ、巨大、穩懋，譜瑞、巨大、穩懋總市值甚至低於八○○億元大關，需提防本次有遭刪除的風險，市值變化當中，又以中華電增加最多，達一○四七億元，還有緯穎、鴻海、廣達在內，成分股共八檔市值增加超過三○○億元；台積電和聯發科則市值減最多，分別減少逾一兆元和一千億元；市值上升較多，尚未被納入ＭＳＣＩ成本股的公司有緯創、創意、裕融、信驊、嘉澤、東元。

創意市值大增三○○億

《先探投資週刊2247期》

ＩＰ設計服務公司創意在二月成為千金股之後，三月一路拉高至一二三○元後回檔，近日又拉升重回季線之上。創意的ＩＰ及技術能力是全球ＡＩ浪潮下領先受益者之一。由於ASIC的效能比GPU、FPGA更高，國際廠商對於開發專屬ASIC的意願更積極，使得創意在手包含七奈米、五奈米的相關合作項目持續進行中，未來進入量產將是下一個營運重要轉折點，創意先前法說會表示，今年主要由網通及企業用固態硬碟（ＳＳＤ）業務動能提升挹注營收表現，其中一站式方案（Turnkey）成長幅度又將大於委託設計（ＮＲＥ），可望帶動全年營收成長上看雙位數，二四年則由AI、HPC接棒為主要成長動能。

第一季因為適逢淡季，創意營收為六五．三億元，季減近二成，四月營收為二○．一四億元，雖月減八．一％，但仍改寫同期新高紀錄，總市值目前已超過一五○○億元，較二月時成長逾二六％。（全文未完）

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