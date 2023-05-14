成立不到15年的雄順金屬，是台灣螺絲上游加工廠的後起之秀，靠著規模、客製化及效率，殺出一條成功之路，如今坐穩國內螺絲螺帽產能最大的隱形推手。

為了解決客戶對螺絲品質的抱怨，做家具外銷生意的他，竟自己跳下來生產螺絲，躋身全球最大家具用螺絲廠後，又繼續朝上游垂直整合，如今成了全台盤元酸洗產能最大的加工廠！

盤元酸洗：盤元是指以鋼胚為原料，經軋延後製成盤元棒鋼與線材，再加工後可生產螺絲、螺帽、鋼線等下游產品；酸洗則是金屬表面處理一種加工方法，用於除去汙漬、鏽斑等。

他，正是台灣螺絲產業出口金額1900億元背後的隱形推手、近期要上櫃的新兵雄順金屬（以下簡稱雄順）董事長陳啟祥。

位於高雄螺絲聚落路竹的雄順，成立於2010年，年營業約6億元，平均每年每股稅後純益（EPS）能交出2至3元，表現十分穩健。不過很難想像，雄順已是年過7旬的陳啟祥第三次創業，「我要做雄順的時候已經60歲了，那時我全家反對，沒有一個人支持我！」

原來，早年做家具外銷的陳啟祥，長年以來面對海外客戶不斷抱怨「組裝螺絲的品質就是有問題」，他回頭向螺絲廠反映也得不到有效的解決辦法，而且遍尋供應商無果，他便決定在1980年成立至盈實業。

一步到位 環保、產能極大化

走過40年的創業之路，至盈目前已是全球最大家具用螺絲廠，也是瑞典家具品牌IKEA主要的螺絲供應商，但面對中國、越南低價競爭，陳啟祥不斷在技術上提升品質；2010年，年過6旬的他決定再往上游攻，將過去積攢的獲利投入雄順。重視品質的他，光是環保設備就斥資破億元、炖爐設備也花了一．六億元……，「所以說，我一路的創業都是被逼的，但家人都反對，我想說如果能把雄順做好，對產業也是功德一件。」

雄順能後發先至，做到市占1成的全台盤元酸洗龍頭，首先與陳啟祥敢一步到位，把環保和產能規模拉到最高有關。

在螺絲螺帽上游產業的加工中，主要是從中鋼購買盤元線材，再經歷「剝、炖、洗、抽」的全製程加工服務。

相較一般酸洗廠平均每月處理量兩千至三千噸，雄順在盤元酸洗產能的初期設置，就達到每月3萬噸，是同業的10倍。