國內爆發首宗P2P平台大型詐騙案，受害民眾高達數千人，政府監管機制卻付之闕如，至今各部會權責仍不明，且5年前就有多名立委要求監管，金管會為何不想介入？

國內不動產借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙案，涉嫌違法吸金25億元，受害民眾多達數千人，災情慘重。事實上，這類在台運作已久的P2P（個人對個人）借貸平台，至今仍在三不管地帶，無政府單位監管！

由台灣金隆公司經營的「im.B」借貸平台，以9％到12％的高年利率吸引投資人，先媒合欠債方和原始債權人，再將債權轉讓給投資者，但當中有超過九成是販售「假債權」違法吸金。儘管平台負責人曾耀鋒已落網，這起國內首宗大型P2P詐騙案，仍受到社會高度關注。

早在2018年，中國P2P平台爆發大規模倒閉潮之際，台灣P2P平台業者「怡富貸」也無預警關站，當時不但引發投資人驚慌，更有多名立委要求金管會全面納管P2P平台。不過，當下金管會僅稱會全盤了解，對於是否監管含糊帶過。時隔五年，權責單位依舊不明。

認P2P為「民間借貸」

各部會踢皮球不想管

今年5月3日，金管會主委黃天牧面對民進黨立委高嘉瑜質詢，仍主張P2P屬民間借貸行為，不在金管會監管範圍，數位發展部、法務部和經濟部也自認非主責機關，氣得高嘉瑜痛批政府單位擺爛、互踢皮球，直指這次「im.B」詐騙案，就是事前沒有監管，不肖業者才能「想怎麼騙就怎麼騙！」

曾擔任金管會主委的國民黨立委曾銘宗不諱言，金管會權責是管理金融機構，依照現行法規，確實管不到P2P平台。不過，如今爆發大型詐騙案，且各國P2P相關爭議頻傳，他認為是該討論設立專法、研究如何納管了。

其實，針對P2P平台的衍生問題，中央銀行2018年9月就曾發布「主要國家P2P借貸之發展經驗與借鏡」報告，向政府示警P2P有違約、平台倒閉、詐欺、資訊不對稱、流動性等風險，建議「允宜適當監管及採取相應措施以降低風險」。

該報告更整理出英國、美國、澳洲、中國、日本、韓國等國家對於P2P平台的監理作法，在主管機關部分，英國是金融行為管理局（FCA）、美國是證券交易委員會（SEC）、澳洲是證券及投資委員會（ASIC）、中國為國務院銀保監會、日本為金融廳、韓國則是金融服務委員會。