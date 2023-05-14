你能想像，銀行會為存款帳戶，支付超過4％以上的利息？現在，美國居民只要拿出iPhone手機，幾個步驟就能申請年息高達4.15％的儲蓄帳戶。若存滿25萬美元的上限，相當於一年就能躺著領取逾新台幣30萬元利息。

過去一個多月來，蘋果來勢洶洶，搶遍銀行生意。先是推出蘋果先買後付（Apple Pay Later），接棒的高利息活存，年利率比全美儲蓄帳戶平均高出10倍以上，讓剛經歷破產風暴的金融業，無不呈現備戰狀態。

「存款利率的高低，代表銀行對於資金的需求，」中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬分析，蘋果祭出超高額利息，正說明它需款孔急，用來發展信用卡及先買後付的業務。

75％客戶慣用電子錢包

挾軟硬整合擴大消金業務

為何蘋果敢在此時，推出面向消費大眾的儲蓄帳戶？就連投資銀行資優生高盛（Goldman Sachs）才在2月底，承認自己的消費金融業務失敗；大外行的蘋果憑什麼膽敢向傳統金融業宣戰？

「Apple Pay（使用率）已達到了消費者習慣和商家採用的轉捩點，」聯博資產管理分析師拉瓦特（Harshita Rawat）對《華爾街日報》指出。2022年， iPhone用戶已有75％使用蘋果錢包。

蘋果真正的野心，不只是讓iPhone取代實體錢包，更是要以一支手機，漸漸取代銀行的功能。其實，蘋果的金融大計早在2014年就開始，當時執行長庫克（Tim Cook）一邊展示Apple Pay，一邊宣告，「蘋果將永遠改變所有人買東西的方式。」

一開始消費者適應的速度很慢。2016年，iPhone用戶只有10％使用錢包服務。但蘋果憑藉著其傑出的設計引導介面，例如若沒有註冊蘋果錢包，就會一直出現紅色警示，讓用戶開始習慣使用。

到了2019年，蘋果找上高盛強強聯手，一起進軍消費金融，推出蘋果信用卡。高盛處理複雜的銀行法規，自己則是專注在軟硬體整合及用戶體驗上，讓Apple Pay更易於使用。

例如，蘋果去年就宣布，商家只要有NFC晶片的iPhone，無須刷卡機等第三方硬體設備，就能接受信用卡付款。終於，這場支付持久戰，也在電子錢包的高使用率下開花結果。

加上今年美國爆發的銀行倒閉危機，反而成了蘋果擴展金融業務的最佳時機。

「因為它是蘋果，」哥倫比亞大學金融系助理教授馬一鳴向《華爾街日報》點出，因為矽谷銀行倒閉後，消費者開始對中小銀行產生擔憂，優惠利率再加上品牌知名度，讓蘋果的新產品極具優勢。

省去傳統銀行繁複手續

「無縫接軌」體驗助它圈粉

但，即使少了銀行危機推波助瀾，不論是傳統銀行，甚至是同樣擁有手機平台的Google，都難以對蘋果產生立即威脅。

「蘋果最大的優勢，在於它軟硬兼施，」楊瑞芬解釋，掌握身分驗證機制，將是金融科技（Fintech）的成敗關鍵，也是蘋果打造金融護城河的基石。

現在金融業常見身分認證方式為雙重認證，也就是透過「你所知（what you know）」的傳統密碼，加上「你所有（what you have）」的設備，例如金融憑證、或是從手機取得一次性密碼，來確認使用者身分。

雖然大部分的競爭者都具備軟體條件，例如支付服務，都能做到「你所知」的認證。但只有蘋果，能以iPhone的掃臉功能，同時兼具硬體「你所有」的條件，讓身分驗證更容易，不僅安全，也能取代傳統銀行繁文縟節的流程。

就算Google擁有Android手機平台，也因各廠牌手機硬體各異，無法和蘋果一樣，以同樣標準規格享有硬體上的優勢。

再者，蘋果光在美國，就有超過1億2千萬用戶，意味著獲取用戶的成本，比其他金融機構或科技公司都低的多。加上買得起最昂貴手機的人群，可能最需要信貸服務。只要打開Apple錢包就可以申請信用卡，既不用去分行，也不須額外上傳資料。

事實上，「無縫接軌」的用戶體驗，也助攻蘋果後續推出的金融服務：信用卡消費的現金回饋，會直接存入儲戶中賺取利息；打開手機錢包就能申請小額貸款，都讓蘋果累積更多用戶的消費數據，更全面的評估用戶的信用風險。

正如Apple Pay副總裁貝莉（Jennifer Bailey）曾言，「蘋果為取代實體錢包，須進行一段美好而漫長的旅程，」背後是憑藉著硬體優勢，多年來建立消費者的使用習慣，並在對的時機把握機會。這也顯示了，要單純以金融支付圈粉，恐怕短期內也只有蘋果辦得到。