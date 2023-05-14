台灣正在進行國艦國造的「自製防禦性潛艦（indigenous defense Submarine，IDS）」計畫，近期將完成全船段「封殼」作業，有軍方官員日前透露，原型艦下水時間不排除提前至9月前。另有媒體報導，引述國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富說法，首艘國造潛艦會配備MK-48 Mod 6 AT新型潛射反艦魚雷及潛射改良版魚叉飛彈。另報導指出，該潛艦當下搭配傳統電池可做到下潛100小時，未來使用最新的鋰電池後，有望提升到250小時。

MK-48魚雷，中文又被稱為「馬克48」，是美軍唯一的潛艦用重型魚雷，從1972年MK-48-mod 1服役開始，到最新的mod7，不斷的改良進化，至今仍然是最優秀、最暢銷的潛艦武器。據《菱傳媒》12日報導，MK-48 Mod6 AT長程重型魚雷最高時速可以達到55節；此外，美軍也曾測試該魚雷，並以5700噸的史普魯恩斯級（Spruance-class destroyer）驅逐艦為靶艦，一枚就將靶艦打成兩截。該報導指出，即便如航空母艦、兩棲登陸艦等大型船艦，被MK-48命中也會受損嚴重。

對於國造潛艦計畫，總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光日前也曾指出，「自己的國家自己救，但也要記取歷史教訓。台灣需要各國的幫助與支持，但我們仍必須發展武器自立自強。」並舉巨人歌利亞和牧羊人大衛為例，說明在不對稱的戰力下必須採拖延、迂迴及結盟策略，要保存戰力，以守勢拖垮對方的攻勢。越消耗、越持久、越拉長戰線，對我方越有利；以時間換取空間，才有機會避其鋒而擊其弱。

然而對於國造潛艦，多數網友卻表示，「還在測試就開始吹？」、「等真正的下水測試沒問題，戰鬥系統也ok再出來講話，好嗎？ 」、「你當大陸沒有？」「韓國2018年就下海服役了，落後的有點多」、「100小時？能上戰場嗎？」不過也有民眾表示樂觀其成，稱「讚，首航應該請三軍統帥坐鎮」、「哇高端潛艦呀」、「水啦，全壘打！」