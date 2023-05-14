總統蔡英文 13 日出席「2023今周刊第8屆總統與高中生面對面論壇」，有高中生提問，對於許多境外IP的假訊息、詐騙訊息，「總統認為我們應該用甚麼心態面對？」蔡英文回應，政府有在加強跨國合作，對於詐騙訊息，「要把自己的辨識能力提高，自己要特別的警覺」。

論壇的現場提問環節，有高中生指出，很常在新聞上看到有人放話稱「台北車站有炸彈、要炸桃園機場」等恐怖攻擊訊息，引發民眾恐慌，但政府部門調查到最後，都只稱「IP位址在國外」無法再繼續追查或是開罰，他也提問，「政府部門對於這些行為是沒有任何作為嗎？我們應該用甚麼心態去應對這些假訊息？」

對於境外的恐慌、詐騙訊息該如何應對，蔡英文回應，這需要跨國的執法單位共同合作，這是其一；而社群平台的經營者必須要有管理秩序的能力，「我們也希望社群平台的經營者有管理的機制，防止這些意圖不良的人使用網路進行犯罪或反社會的行為」，政府一直在加強，希望能夠有跨國的合作、跟社群的平台的合作。

「現在最大、最頭痛的問題還是詐騙」，蔡英文表示，以前電話詐騙很多，也有很多人上當，到後來民眾都已經熟悉，知道那些是詐騙，「但在網路上大家還不熟悉，辨識能力還沒有如電話詐騙一樣高。

對於詐騙，蔡英文也呼籲，「我們也是要提醒大家，要把自己的辨識能力提高，自己要特別的警覺」。