為了打擊俄羅斯收入，以防投入更多資金在戰場上，西方已經實施多輪制裁。有消息指出，西方目前在討論制裁俄羅斯鑽石出口，但這可能會導致鑽石價格攀升。

CNBC報導，去年2月俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟及七大工業國組織（G7）陸續對俄羅斯實施制裁，範圍廣泛包括能源、銀行，甚至是個人和實體制裁，但該國的鑽石出口卻並未受到國際上的限制。

俄羅斯是全球第八大鑽石出口國，2021年數據顯示，俄羅斯鑽石出口收入高達47億美元（折合新台幣約1448億）。雖然鑽石市場不如石油、黃金普遍交易，但卻也是超越珠寶的龐大市場。

凱投宏觀（Capital Economics）大宗商品經濟學家加德納（Edward Gardner）表示，有關制裁的相關措施，已經討論一段時間，因為存在明顯風險，俄羅斯可能會將出口轉移至沒有參與制裁的國家。

加德納說，「但若制裁讓俄羅斯難以迴避，屆時能夠看見俄羅斯供應減少，價格上漲。」因此目前G7正在討論追蹤鑽石源頭的技術。

對此，進口大量俄羅斯鑽石的比利時呼籲歐盟，希望對俄羅斯的制裁是全球性的措施，而非歐盟單方面的執行，如此才能確保他們不會因此損失慘重。

歐洲鑽石業擔憂，如果俄羅斯將業務轉向杜拜等其他市場，反而會使他們必須負擔更高的成本，且可能也無法打擊俄羅斯收入。