高人氣南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)以甜美外型跟幽默談吐聞名，上月23日來台徒步環島，並通過直播紀錄旅程，吸引許多台灣粉絲斗內，其中，一名疑似住在新竹的粉絲更在她身上總共砸下24萬元。目前企鵝妹已走了2個多禮拜，人氣依舊居高不下，讓網友在PTT發文問：「企鵝妹的實況幾乎都破萬，但到底有什麼好看的？」，釣出鐵粉列出6個看點，隨即引起熱烈的討論。

7日，該名鐵粉在PTT八卦版轉貼原PO貼文，自嘲表示：「像我這種沒人約、沒事幹、人生無趣、沒溫暖的肥宅是一個心靈寄託」，同時列出6大看點，分析企鵝妹直播吸引人之處，包括本身不太會外出，等於是企鵝妹幫忙一圓環島夢、彷彿有正妹陪伴、感受現實生活無法得到的愛、看企鵝妹被餵食或遇到怪人很有趣、佩服毅力跟體力、知道各地好玩的地方。

文章一出，網友們感到很有道理，紛紛回應：「看韓國人vs行人地獄的各種奇遇」、「寫這麼催淚幹嘛」、「一堆孝子，自己都養不活了，還狂斗內」、「不會有人對肥宅好，這句太難過了QQ」、「第一次看這種實況主直播，企鵝妹環島真的滿有趣的，偶爾上去看看都會遇到一些事件」、「難怪八卦版每天洗版。」

企鵝妹3年前在直播時，曾不小心切錯畫面，雖然很快就發現，隨後刪除影片，卻早被網友火速截圖下來，意外曝光百筆的斗內金額，總共為35萬7835美元(約1103萬新台幣)，吸金能力相當驚人。