俗話說沒有錢辦不到的事，無論什麼工作，薪水夠高都能找到人。近日大陸上海一名富婆開出月薪14萬人民幣(62萬台幣)的條件，應徵2名保母，但要像古代丫環一樣工作，甚至必須「跪地服務」，徵人文章一出，引發熱議，不少網友直呼根本羞辱人。

綜合陸媒報導，這位上海富婆雖然祭出超高薪資，但首先就強調「自尊心強的人別來」，接著表示工作內容除了一般的打掃、洗衣、煮飯家務事外，還必須像古代貼身丫環一樣隨身伺候在旁，洞察力要好，必須跪地服務，「太太一抖肩，就要立刻上前幫忙更衣；太太一抖腳，就要幫忙穿、脫鞋」，吃飯禁止與雇主家庭同桌，每天工作12小時，有2小時休息時間，早、晚各徵1人。

此外，富婆還要求應徵的女性，必須要有至少165公分身高，五官要夠乾淨，還要會唱歌跳舞，學歷至少要高中畢業。

大陸網友看到徵人文章後，紛紛怒批根本是羞辱人，會去應徵的根本不把自己當人，甚至有人質疑是家政派遣公司的行銷手段，對此該公司強調此事為真，且雇主也已順利徵到人，但對於是否真的要求保母跪著幫雇主服務則不願正面回應。