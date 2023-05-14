大陸男星胡歌2015年主演古裝劇《瑯琊榜》的「梅長蘇」一角，高人一等的計謀跟善於說服人心的口才，話題從未間斷，截至去年網播量已突破200億，可說是權謀神劇的代表作品，而台灣也有不少粉迷，13日知名主持人曾寶儀表示妹妹是胡歌的粉絲，卻始終不相信兩人是朋友，讓她笑著問：「我是詐騙集團嗎？」

胡歌今年1月無預警拋出結婚震撼彈，並開心宣布喜獲千金「小茉莉」，日前他女兒滿百日，特意寄送禮物給親朋好友，包括遠在台灣的曾寶儀也有份，但最好笑的是，她將這件事PO到家中群組，這些年一直說服她看《瑯琊榜》的妹妹竟脫口：「也太多東西了，他居然會送給妳」，讓曾寶儀非常驚訝：「原來妳一直不相信我們是朋友。」，並附上哭到笑的表情符號。

事後，曾寶儀將姊妹的對話截圖PO至粉專，笑著直喊：「要不然妳覺得妳姊姊是詐騙集團嗎？」，見狀，粉絲們覺得很有趣，刷出一排留言：「寶儀姐真的是梅宗主的朋友，真的太驚訝了」、「梅長蘇送來的，對一般人來說真的太酷了」、「好棒喔～嫉妒的胡歌粉絲」、「梅宗主很有心，彭于晏應該也會收到吧。」

據了解，曾寶儀認識胡歌多年，過去登上大陸綜藝節目，執行打電話給朋友並引導對方說出特定關鍵字的任務時，便選了胡歌，並很快引導胡歌自然地說出｢親愛的」3個字，讓一旁的主持人謝娜驚訝地瞪大雙眼，也引來現場觀眾驚呼聲連連，顯見兩人私下的交情匪淺。