婆媳問題經過一個世紀後，仍是無解的問題。就有一名媳婦，在母親節即將到來時，被婆婆要求包紅包以示孝順，儘管媳婦不滿，但還是包給婆婆，沒想到婆婆打開紅包時，看到裡面金額氣瘋了。

網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，有婆婆認為媳婦應該奧在母親節時，包紅包給自己，以示孝順心意，不滿的媳婦決定包了個120元紅包給婆婆，「怎麼婆婆收到紅包之後卻更生氣了？」

社員們看到也都笑翻，直呼高招：「120元開戰價啦」、「故意包個尷尬的數字氣死婆婆」、「婆婆大概覺得少了2個零吧」、「這數字擺明就是要羞辱人啊」、「建議包87元，不能再多了」。也有人砲轟媳婦丈夫：「剩下的錢不會自動補嗎」、「看到老婆被媽媽刁難還裝沒事」、「這丈夫幹什麼吃的」、「討紅包為何不找自己兒子，要去弄媳婦」。

但也有其他人指出，120元是台語呷百二諧音，代表祝福對方活到120歲，一般都是祝壽時祈求長輩長命百歲，平安健康的意思，婆婆會為此生氣，代表知識不足，不然就是眼裡只看得到錢。