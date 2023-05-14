有不少家長會幫寶寶取英文名字，但你知道美國現在最夯的名字是什麼嗎？美國社會安全局昨（12）日公布了2022年新生兒命名排行榜，男、女生的冠軍分別由Liam（連恩）和Olivia（奧莉薇亞）奪下，這已經是Liam連續第6年蟬聯榜首，Olivia則是連4年奪冠，可見不少父母對這些名字情有獨鍾。

綜合美聯社、美國有線新聞網（CNN）報導，自1997年以來，美國社會安全局每年都根據社會安全碼的申請資料進行命名排行調查。2022年最受歡迎的前10個女寶寶名字依序是：Olivia、Emma、Charlotte、Amelia、Sophia、Isabella、Ava、Mia、Evelyn、Luna。

男寶寶方面則是以Liam最受青睞，共有20,456例，占男嬰總出生人數1/100。其次為Noah、Oliver、James、Elijah、William、Henry、Lucas、Benjamin和Theodore。

事實上，這些「Top10菜市場名」幾乎多年不變。2022年男女生排行榜的前三名和2021年完全相同，其餘名字也是大同小異，只在名次上略有變化而已。最大的差別大概就是Luna擠下了Harper，首次進入前10名。（順帶一提，根據美國養犬俱樂部（American Kennel Club）調查，去年最受歡迎的母狗名字也是Luna。）

從命名也能看出當代流行文化的影響。由凱文科斯納（Kevin Costner）主演的美劇《黃石》（Yellowstone）自2018年開播以來大獲好評，劇中主人翁的姓氏Dutton（達頓）也成為眾多父母取名字的靈感來源，在命名排行榜上從第986名躍升至去年的第835名，人數成長的幅度最大；緊接在後的Kayce（凱斯）也是該劇靈魂人物之一。