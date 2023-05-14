國民黨將於5月17日提出2024總統候選人。前立委沈富雄預測表示，99.9999%會徵召新北市長侯友宜。主持人好奇問，為什麼不用100％？沈富雄回說，「這是政治人物的話術」。

沈富雄13日在《全民平評理》節目中表示，17日翻牌以後，鴻海創辦人郭台銘應該要趁這個機會表現自己很有高度、非常大器，即使心裡頭有一點不舒服，也不應該表現出來。

沈富雄認為，國民黨主席朱立倫對郭台銘實在太好了，可說是特別優待，但沈也質疑郭憑什麼？人家對他那麼好，他有沒有稍微檢討一下？

沈富雄接著指出，17日翻牌以後，郭台銘心甘情願、或是不甘不願也好，都該表現出大氣，讓國民黨人都很高興、讓朱立倫心頭大石放下，因為朱對內無論是為了自己或別人，對郭可說仁至義盡。

針對國民黨2024總統參選人，沈富雄更預測表示，當然99.9999%是侯友宜。主持人好奇問，為什麼不用100％？沈富雄回應說，「這是政治人物的話術」。