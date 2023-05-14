女星何如芸去年9月結束19年豪門婚姻，重回單身狀態，目前2個小孩都送往新加坡讀書。常在社群分享生活的她，近來發文表示小兒子在奇怪的時間，突然打電話給她，讓她非常擔心，電話才一接通便急著問：「發生什麼事？」，沒想到背後的原因竟藏洋蔥，讓她聽了感動落淚。

何如芸13日表示前一天開車回家時，注意到兒子打電話給她，由於這通常不是小孩會聯繫的時間，深怕他們生病、受傷或是遇到突發狀況，便在免持聽筒還沒接通就開口：「怎麼了？媽媽在這？發生什麼事？」，結果電話那一頭傳來小兒子高亢的聲音：「媽媽！我和『愛爾蘭角落』在買母親節禮物。我要怎麼寄回去？還是等妳來的時候再給妳？」

當下何如芸非常感動，一邊擦淚一邊開車，並發自內心地笑出來。她表示很感激孩子賦予她「母親」的稱謂，帶給她陷入低潮時的動力，直呼：「在很多時刻，每每感到再也沒有力氣往前跨步時，耳邊就會想起他們叫媽媽的聲音，讓我在茫茫現實中還有掙扎下去的動力，比大力水手吃了100顆菠菜還有用。」道盡為人母親的真實心聲。

網友們也被小孩的貼心行為打動，紛紛回應：「一切都值得了！」、「在這特別的日子裡打給妳真的窩心，尤其是男孩」、「被愛包圍著的母親節，溫馨」、「貼心的孩子不在身旁總是牽掛著」、「這是母親節炫耀文」、「姐姐母親節快樂，真的一切都不簡單！」