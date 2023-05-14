台灣幻象機隊遲遲無法獲得升級，而日前美軍火商來台參與台美國防產業合作論壇時，極力推銷F/A-18大黃蜂戰機。對此，退役中將帥化民認為，接下來問題更嚴重的問題是在於飛行員，因為訓練一個飛行員就要好幾年，而且花費達10億。

帥化民13日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，F-18大黃蜂是好飛機，但是即將停產淘汰了，為何還要拿它來換幻象，就是因為美方不賣我們幻象零附件，而適合台灣的是F-35B，卻要給我們大黃蜂，大黃蜂面臨關廠，將來可能三架變兩架、兩架變一架。

帥化民接著表示，美國稱沒關係，要幫台灣重開生產線，但是又要花一筆錢，而黃蜂就分好幾級，是要買超級大黃蜂，還是買以前更老的大黃蜂？買來以後，機堡全要拆了重做，又是一大筆錢，況且黃蜂若買來了，跑道的問題還是沒解決，還是不能起飛。

帥化民指出，接下來飛行員的問題更嚴重，現在延後交貨的66架F-16V已經找不到飛行員了，飛行員並不是送去夏令營，練幾個鐘頭模擬機，就可以上去飛，一個飛行員要訓練好幾年，而且要花費10億元，且飛行員更是老鳥帶小鳥這樣教出來的，所以沒有教官，若要美國派教官來，也不知道要到什麼時候才會有。

帥化民更點出，台灣的訓練空域很不理想，因為放棄海峽中線以後，飛行員能夠訓練的空域不夠；但他也說明，其實訓練空域不只台灣不夠，中國大陸也不夠，所以他們每次軍演所畫的航跡圖都在巴士海峽，因為那邊的海域寬，而海峽中線不能軍演，因為有A1K1國際航線。