台北市信義區崇德街60巷13日發生道路坍塌下陷，經過整晚搶修，台北市建管處表示，下陷處已完成填補，工地則要繼續填砂灌漿，並已勒令停工，待附近地質及鄰房安全無虞才可復工。

台北市信義區嘉興街附近的新建案工地疑因施工，導致崇德街60巷出現道路下陷，民宅前出現長15公尺、深3公尺坑洞。建管處連夜指揮承造人緊急處置，道路下陷處已初步填補完成，趨於穩定，接下來會持續監督工地內進行填砂灌漿。

國民黨台北市議員詹為元深夜發文表示，現場沒有繼續流失的情形，目前狀況暫時穩定，請附近居民安心。詹為元表示，區公所已安頓好受影響住戶，希望大家能夠平安。

建管處表示，發生道路坍塌後採取預防性疏散措施，包含崇德街60巷內的12號至24號，有5戶共11名住戶均安排至旅館住宿。另外，建案工地已違反建築法，勒令停工並開罰新台幣18萬元，並要求工地負責人加強周遭鄰房安全觀測和提高觀測頻率，直到確認安全無虞。

台北市長蔣萬安責成相關局處務必盡速完成相關緊急應變作為，確保住民、市民的安全，避免讓地面坍塌的損壞再持續擴大，並針對北市興建工程工地作全面清查，避免相關事件重演。

蔣萬安四點指示如下：

第一，安全至上：相關緊急應變處置必須儘速地完成，包括疏散、安置等，已媒合旅宿業進行安置，住民入住可依規定申請補助，我們也會盡力將損害降到最低。

第二，釐清坍塌原因、儘快排除：目前了解可能是連續壁滲水的問題，市府會儘速地找出造成地面坍塌的真正原因，並儘快排除，避免坍塌的面積持續擴大。

第三，事件整體調查：就這次地面坍塌的事件，將針對工地的負責營造商，就過去相關建造紀錄整體調查。

第四，全市工地全面清查：崇德街案緊急處置後，將針對台北市興建工程工地作全面清查，避免相關事件重演。