據俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，2架俄羅斯戰機和2架軍用直升機今天在靠近烏克蘭邊境的地區遭到擊落。

路透社報導，「工商日報」透過官網表示，1架蘇愷34（Su-34）戰鬥轟炸機、1架蘇愷35戰機和2架Mi-8直升機組成的突擊隊，在俄國西部布揚斯克（Bryansk）地區的一次伏擊中「幾乎同時被擊落」，且4名戰機駕駛全數罹難。

「根據初步資料…2架戰機本應對烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）地區的目標進行飛彈和炸彈攻擊，而直升機應負責支援。」

俄羅斯塔斯社（Tass）則報導，1架俄國蘇愷34在該地區墜毀，但未說明具體原因。

塔斯社還援引一名緊急服務官員說法報導，1架直升機因引擎起火，在距離邊境約40公里的克林齊（Klintsy）附近墜毀。

烏克蘭方面通常不會就發生在俄國境內的事件發表評論。然而，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特發文，稱此事件體現了「正義…與（俄國）立即來臨的報應」。（譯者：施施）1120514