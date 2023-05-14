大腸癌連續15年蟬聯「十大癌症」之首，症狀多為血便腹瀉、排便不順等問題，但醫師表示，若腫瘤位於大腸右側，因該處的管徑較大，即使有腫瘤也不易出現阻塞，及腹脹腹痛的不適感。一名婦人即因腫瘤長在大腸右側，即右下腹部，腫瘤雖已6公分大小，卻無一般大腸癌症狀，一度被誤診為疝氣。

台安醫院大腸直腸外科醫師糠榮誠在《健康2.0》表示，一般提到大腸癌的症狀多為腹脹腹痛、血便有黏液、明顯排便習慣改變、經常性腹瀉或便秘、大便細小、體重減輕、貧血，但這類症狀大多出現在「大腸左側的腫瘤」。

他表示，左側大腸管徑較小，此處的腫瘤若達3~5公分，就可能堵塞在該處，讓人感到腹痛、腹瀉、血便等症狀，而能所有警覺、及早就醫。相反地，右側大腸的管徑較大，就算腫瘤大如8、9公分，患者仍可能沒有不適症狀。

糠榮誠表示，曾收治一名80多歲的婦人，很早以前就摸到自己右下腹部有一硬塊，但就醫卻被認為是疝氣、便秘導致腫塊；婦人覺得不安、尋求第二意見才發現，原來是右側大腸（位於右下腹）長了一個6公分的腫瘤。

他表示，大腸癌症狀除了腹部不適、排便習慣改變、血便外，有些人體型較瘦的人還有機會直接摸到腫瘤，「這時腫瘤已非常大了，必須立即就醫治療。」