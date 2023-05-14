Aaron Judge doing Aaron Judge things 🔨



The Yankees trailed 6-0. Judge's SECOND homer of the game gives New York the lead.pic.twitter.com/lziCLOuM8j — Yahoo Sports (@YahooSports) May 13, 2023

紐約洋基14日在主場對光芒復仇成功，光芒一度領先6分，投手球上還有王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）坐鎮，洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）雙響炮領軍打出大逆轉，終場9比8獲勝。

這場比賽的過程似曾相識，6天之前的洋基對戰光芒，洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）丟掉6分的領先優勢而遭逆轉，那時光芒是在5局下半展開反攻。此戰幾乎一模一樣，只是角色對換，領先6分的光芒在5局下半遭到洋基東岡、賈吉接連轟出兩分彈。麥克拉納漢該局連丟4分之後仍然沒有解決任何打者，短短4局退場無關勝負。

6局下半，洋基兩人出局，快腿沃普（Anthony Volpe）安打上壘又連續盜壘得逞，再藉著光芒投手湯普森（Ryan Thompson）暴投跑回1分。湯普森投出四壞保送之後，賈吉又炸裂1發439呎的兩分全壘打，洋基7比6超前！加上後面繼續安打與保送，洋基兩出局之後單局灌5分。

洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）4.1局被打6分持續低迷，「我還得更專注，希望我能調整好。」柯特斯靠隊友火力支援逃過敗投，5局下半賈吉開轟的時候，他們在休息區就談起寇爾那一場比賽，果然成功復仇，賈吉賽後說：「這是今年最好玩的幾場比賽之一。」賈吉生涯第29次單場雙轟，追平A-Rod在洋基的紀錄。洋基在這波4連戰對光芒暫時取得2勝1負優勢。