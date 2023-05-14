女星王思佳以貴婦形象聞名，沒想到日前上節目分享珍藏的愛馬仕包款，引發拎假包疑雲，掀起不少討論。13日晚間她開直播說明連日來的紛爭，一度哭到說不出話，並表示自己持有購物證明，並秀出檢驗結果出爐是「真的」。此外，針對外界對於其他款包包的真偽有疑慮一事，她也在直播中回應了。

王思佳於13日透過直播公開愛馬仕包送驗的結果，坦言不想帶偏見源頭去看一件事，想用理智的狀態面對，因為收到太多質疑聲音，所以就交給專業鑑定中心，但期間打了好幾間都說沒有空，她也知道送回店家最保險，但因為她等不了，大家也等不了，所以才沒有送回店裡面。

她表示自己一開始就可以秀出購證，但送驗包包時得知，有購證也沒用「包包是真的才有用」。假包風波爆發後，不少網友開始扮演柯南揪出過去她各款包包的真偽，對此，王思佳也做出回應，表示這些年的東西有些是朋友送，或是廠商送的還有出國買的，「我實在沒辦法每樣清楚，很多細節、很多東西我找不到，更不可能真正保留每一張東西的單據，我想說的就是所有單據秀出來不是炫富，有疑慮也是花錢買到的教訓，被質疑也是概括承受」。

王思佳在直播感謝大家連日來的關心批評跟指教，之後不雅字眼都會消失在頻道，不想教導不好聽的話給小朋友，希望大家不要人身攻擊，因為剛好母親節，她也表示不好意思讓媽媽擔心，所以電話也不太接。