女星王思佳近期因被質疑拿假包上節目引發爭議，而她為讓真相大白也將包包送去檢驗，而昨（13）日她開直播曬出代購證明，過程中來一度情緒激動痛哭，事後經紀人也證實「驗包結果是真的」；對此，美女律師李怡貞在社群發文對網友提出問題，並認為王思佳「她是有點誠心在面對這個爭議，沒有一直擺爛忽視裝沒事，給她點時間消化這些紛擾吧」。

李怡貞14日凌晨透過臉書發文表示，過去曾跟王思佳在節目上見過幾次，雖然兩人並沒有私交或傳過訊息，但她透露，私下非常有禮貌且與節目上的表現不一樣「綜藝性不就是藝人敬業的表現？」

接著，她提到網友的質疑「你們覺得很coooooo的包，我本人就在現場，我也是長年愛亂買包的人，有網友覺得我沒發現、節目沒發現就是在坦護，但是說真的，如果你們沒有後來網傳的對照圖，你們能發現嗎？」也認為目前包的真假已不是重點，而是「當公眾人物犯錯面對錯誤的態度或許才是大眾比較重視的」。

最後，針對王思佳直播回應一事，她認為因為王思佳有經紀公司所以唸稿回應很正常，「還算是有點誠意，但我不覺得她在假哭」雖然可能大多數人對此還是不滿意，「但是至少我覺得她是有點誠心在面對這個爭議，沒有一直擺爛忽視裝沒事，給她點時間消化這些紛擾吧，也期待她做出更明智的回應」。