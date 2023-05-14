近日有民調顯示，在被外界視為民進黨總統候選人賴清德大本營的台南市，有42%民眾表示不樂見民進黨明年繼續執政。對此，國民黨台北市議員柳采葳直言，會有這種結果，完全是賴清德自找的，因過去在野黨曾提醒，光電可能汙染環境，但民進黨充耳不聞。

根據台灣民意基金會12日公布的民調，20歲以上的台灣人，不樂見2024年民進黨繼續執政者有47%、樂見者42%；其中在台南市，43%受訪民眾樂見民進黨繼續執政、42%不樂見。

柳采葳昨（13）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，賴清德的後院不只是失火，還埋藏了滿滿的弊案。她指出，電業法修法時在野黨曾不斷提醒，農地種電會對台灣環境生態與農業造成非常大衝擊，但民進黨一句話都沒聽進去，因此，會有現在這種民調結果，完全是賴清德自找、自作孽。

另外，柳采葳提到，NCC在與中天新聞台官司中敗訴一事，在網路引起年輕人熱議，因為這除了是NCC的第10敗，NCC在敗訴後，還發了一個讓年輕人們嗤之以鼻、「聽了會翻白眼」的聲明；柳預言，NCC爭議、光電弊案等事，最終都會反撲到民進黨身上。