相較於國外來說，台灣治安好，全球資料庫網站Numbeo更評比台灣的安全指數在全球142個國家中排名第3，一名外國男子表示，在台灣的生活大部分都很安全，但直到前陣子晚上散步時卻忽然有陌生男子貼近他，還跟蹤他一陣子，讓他感到擔心。

男子在美國論壇Reddit發文，在台灣生活已經2個月，多數情況下都很安全，也很享受在台灣的日子，尤其是晚上他也會在戶外活動，「在附近走來走去，就像什麼都不會發生一樣」。但直到他前陣子在公園散步首次遇到奇怪的經歷，讓他對在台灣生活的安全感到擔心。

原PO表示，日前他晚上到公園散步時，邊走邊用手機看影片，突然看到前方有3個男子藏在大樹後面，其中兩個人靠得很近，正在交談，而原PO見狀立刻避開那邊走，沒想到那3人中的其中一人卻跟著原PO走一段路，甚至越走越近，貼近原PO，讓原PO不得不放下手機，覺得對方明顯有某些企圖，且不太友善，但當時天太黑，看不清他的衣著，最後只是揮揮手，趕對方走，並朝反方向離開，男子又持續跟蹤數秒後，才停下來遠遠看著原PO走遠。

原PO表示，他身材魁梧如果發生什麼事情絕對能自保，但他不想發生衝突選擇避開，也好奇自己到底目睹了什麼？「他們顯然是想躲在樹後」。

文章PO出後，許多網友紛紛猜測地點，「你是不是在228公園？那個公園是同志的聚集地，也許他們是想約炮」，原PO則回應「是的哈哈」；還有人表示，「我以前住在附近，晚上也去過公園，百分百會有男生在那裡（228公園）尋愛」、「因為你拿著手機，他們可能以為你在拍攝」、「哪個國家都一樣，都會有瘋狂的人」。