高雄一名人妻發現周姓丈夫在小吃店流連忘返，甚至該店的越南籍小姐稱呼周男為「老公」，並拍下宛如情侶的親密合照，讓她氣憤控告2人侵害配偶權求償撫慰金。橋頭地院審結，判2人應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。

判決書中，人妻主張為周男的配偶，周男經常前往高雄一間小吃店消費，結識在該店上班的越南籍阮姓小姐，但阮女與周男的對話紀錄中，稱呼周男為「老公」，2人共同出遊時拍下摟肩搭背或是阮女環抱周男的親密照片，讓她深感配偶權遭侵害，故依法向2人求償200萬元。

對此，周男辯稱，阮女在越南小吃部工作，對於熟識的男性客人都習慣稱呼「老公」，是該店舖經營男性客人的一種方式，阮女稱之為「老公」的客人不只他一個，且阮女已有男朋友，他與阮女的合照多數均由阮女男友拍攝，否認與阮女之間有不正當交往行為。

橋頭地院審理時，法官勘驗證據後，認為在我國社會一般通念中，「老公」一詞中用於稱呼丈夫或交往中的男友，雖周男稱小吃部員工會以此稱呼男性常客，但周男是有配偶之人，理應糾正對方，行為明顯逾越普通朋友社交，再者周男及阮女的合照中有親密肢體接觸，也屬於非正常的男女曖昧行為，酌情後判2人侵害配偶權屬實，應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。