大陸湖北一名黃姓幼教老師（花花），在抖音PO教孩童唱《小小花園》的影片，因歌詞洗腦加上長相清秀被網友瘋轉，被封為「挖呀挖老師」躍上熱搜。豈料，爆紅後卻被挖出不少黑料，最近更被網傳「拿掉濾鏡唱歌」的照片和影片，嚇到不少網友直呼相差甚遠，紛紛不敢置信表示：「這誰啊？」

挖呀挖老師先前錄製節目的片段被網友放到網上，黃老師當天戴鴨舌帽，穿領口帶有荷葉邊的長袖襯衫，在鏡頭前邊唱邊比出動作，但長相卻和抖音上的她判若兩人，多名微博博主表示，在沒有美顏濾鏡加持下黃老師的面容與之前美麗的容顏相差甚遠，除了牙齒顯得不整齊外，臉蛋也大了很多，變得更方正，「五官也不那麼精緻了。從之前的鵝蛋臉，變成了現在的國字臉。」

許多網友看到都驚呆了，紛紛回應道：「關掉美顏做個素人更好」、「錄音棚裡去掉美顏好普啊」、「長得真心一般，而且還是開美顏的」、「之前還有人說她是40歲老太婆呢」

事實上，黃老師平常會在抖音分享教唱兒歌的片段，沒想到因此暴紅，她教唱的《小小花園》破億次觀看，被網友封「挖呀挖老師」。在網友要求下，女老師開直播聊天，一晚就收到相當她10年薪水的斗內金額，遭傳她決定辭職做直播帶貨，3場直播賺進約900萬台幣，她激動表示：「太高興、太激動了，直播收入超過我10年工資，謝謝各位大哥」。對此，她澄清沒辭職、沒有收到破百萬打賞、也沒有嚴重P圖等流言。