據歐洲國際邊界管理署12日公布的數據，今年1到4月，由地中海中部偷渡入歐的人數比去年同期暴增300%，打破紀錄。法、義、德的難民問題從內政延燒至外交，「移民危機」亟需歐洲共同解決。

「歐洲國際邊界管理署」（Frontex）昨天公布報告，今年1月到4月間，由中地中海（Central Mediterranean）路徑非法進入歐洲聯盟（EU）的人數比去年同期暴增300%，達到4萬2200人。

Frontex主席雷賈坦斯（Hans Leijtens）12日向法新社表示，「我過去從沒看過這樣的情況」，並補充，這占了今年初至今非法進入歐盟人數的一半，「特別是從突尼西亞，發現目前非法移入者和去年相比出現1100%的增幅」。

根據歐洲國際邊界管理署12日的新聞稿，從這條途徑偷渡到歐盟的人數打破Frontex自2009年開始蒐集數據起的最高紀錄。

雷賈坦斯指出，暴增的原因是人蛇操作模式改變，以及偷渡價格下降。「他們現在使用可以在海灘上一天24小時之內製作出來的鐵製簡陋小船」，成本約1000歐元（約新台幣3萬3700元）。「價格低代表他們需要更多數量，所以他們會賣力運送，也解釋了如今的數字。」

雷賈坦斯說，人蛇越來越有組織，也會互相競爭，「損失人命也不是問題」，因為有少數船隻被對手弄沉的案例。

非法移民，特別是非洲移民，行經地中海進入歐盟的情況越來越嚴重，除了來源國天災人禍、戰亂歧視等盤根錯節的結構性問題難解之外，接收國面臨的接待困境，以及隨之而來的社會經濟議題也引起歐洲各國爭論與分歧，尤以法國、義大利、德國等最嚴重，歐媒稱之為「移民危機」。

德國今年前3個月的庇護申請人數超過10萬，比去年同期多出78%，庇護中心爆滿。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）10日宣布最新的移民管理政策以打擊非法移民，包括加速驅逐程序、嚴加管控邊界等。

法國方面，法國西部濱海小城聖布列文勒潘（Saint-Brevin-les-Pins）市長莫雷茲（Yannick Morez）10日在社群媒體上宣布，由於「家中遭犯罪式縱火，以及缺乏政府支持」，決定提出辭呈，引起廣泛關注與各界聲援。

在3月22日清晨5時，莫雷茲停放在家旁的汽車疑似遭人縱火，火勢將兩輛車燒焦，甚至延燒到房屋後牆，所幸被早起上班民眾按鈴告知才沒造成人員傷亡。

早在遭縱火前幾週，莫雷茲就開始在網路上接到各種威脅，支持極右翼收復黨（Reconquête）的當地居民不滿他把收容庇護申請者的接待中心遷移到一所小學旁，稱不該讓兩個機構「混雜」。即使莫雷茲報警，政府仍沒有積極作為，如今遭攻擊讓他心灰意冷。

因為這起事件，難民、庇護者、極端右翼、種族歧視與政治人物人身安全等議題再次受到熱議，也就移民對法國帶來的挑戰進行各種辯論，可見非法移民議題所造成的社會對立從未真正解決。

不僅各國國內，移民危機也多次轉為法、義間的外交危機。兩國在移民、難民接收問題上齟齬已久。

由於義大利地理位置，大多數非洲難民都選擇從北非搭船至義大利上岸，再前往其他國家，因此法國東南部與義大利接壤地區時常有難民移入。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）4日接受法媒訪問時表示，義大利面臨「非常嚴重的移民危機」，而極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）「沒有能力解決移民問題」，如競選時所承諾的「海上封鎖」。

隨後義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）立即取消原訂的訪法行程，表示達馬南的發言是「對（梅洛尼）政府及義大利的侮辱，令人無法接受」。

之後法國總理柏納（Elisabeth Borne）出面緩頰，稱義大利是法國重要夥伴，應聚焦協調與冷靜對話以推進合作。

達馬南11日在國民議會上強調，移民危機的回應應該是歐洲共同的，需要歐洲邊境的外部控制、單一庇護程序，並重新審視「都柏林規範」（Dublin Regulation）等。

「都柏林規範」要求，歐盟國不可拒絕審核難民的庇護申請，且移民第一個落腳的國家必須承擔起審核是否庇護的責任。因此許多來到法國的難民都被要求回到義大利，但義大利接收人數逐漸超過行政負荷，都柏林規範難以實施，對義大利機構與難民本身都不利，確實有重新審視的必要。（編輯：郭中翰）1120514