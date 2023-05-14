剛被湖人淘汰出局的衛冕軍勇士，14日舉辦季末記者會，針對自己跟「追夢」卓雷蒙格林在季前訓練營爆發毆打事件是否造成球隊影響，普爾強調，「我們經歷不錯的球季，也打進西區準決賽，隊友都挺身而出，有很多令人興奮的瞬間，所以我不認為那件事給球隊帶來任何改變。」

普爾在季前訓練營練球期間，突然遭到卓雷蒙格林毆打的影片流傳出來，更被外界認定這是造成勇士本季球隊內部不和主因之一，如今格林毆打普爾的原因才遭曝光，因為當時普爾訓練時不聽總教練科爾指揮，才會引發格林怒火揮拳攻擊普爾。

事實上，普爾今年季後賽表現確實平平，場均只拿10.3分、3.5助攻與2.2籃板，可是普爾今天表示，「主要是我在球隊的角色不同了，這個球季我更想扮演一個組織者，帶領替補陣容的進攻，讓他們得到輕鬆出手的機會。」

「我們今年季後賽接連面對兩支防守很好的球隊，我就是努力扮演好組織者的角色，不只是得分，要讓大家都參與進來，幫助球隊取得成功，每次季後賽旅程都是不同的，我們要從中吸取教訓。」今年夏天將走完新秀合約，下季年薪高達2870萬美元的普爾說。