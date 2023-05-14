大S（徐熙媛）去年三月宣布再嫁20年前舊愛具俊曄，夫妻倆的一舉一動都備受外界關注，而日前具俊曄到小S節目中擔任嘉賓，受訪時具俊曄透露，媽媽很喜歡大S，也對這個媳婦很滿意，此外，小S也透露，姊姊與姊夫私下生活猶如演韓劇般。

具俊曄日前受邀到小S節目《小姐不熙娣》中擔任嘉賓，最新釋出的預告中可見具俊曄一出場便與小S同框熱舞，炒熱現場氣氛，逗趣的互動讓粉絲相當期待兩人在節目中的表現。

根據《東森新聞》報導，具俊曄問到為了大S來台定居媽媽會不會忌妒兒子太黏媳婦，對此，他表示，媽媽非常喜歡且滿意大S這個媳婦，也因為無法經常見面所以很想念她；然而，小S透露，姊姊與姊夫感情非常好，私下生活如演韓劇一般，且結婚一年多來從未吵架。

此外，具俊曄這次來到節目，小S表示，錄影前大S有叮嚀只要是事實都可以拿出來講，更要小S先把問題跟具俊曄討論，至於兩人是否會開新節目？小S認為和姊夫一起工作可能會相當吵鬧，惹得翻譯小姐大喊：「不要吵」，或是具俊曄只能一直用中文說：「其實我覺得...」，讓小S雙手一攤打槍這項提議直呼「還是算了吧」。