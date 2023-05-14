新北市近日發生4起槍擊案，新北市議員陳永福日前質詢新北市長侯友宜時，酸是否因為侯過去得罪太多兄弟，如今要選總統了，才有人故意來給他「衝康」，侯當場回應「這不是我考慮範圍，該做的事還是要承擔」；國民黨台北市議員游淑慧也說，「侯友宜當年認真辦案得罪黑道，不對嗎？不好嗎？民進黨議員怎麼覺得能用這酸侯呢？」

新北市近日發生數起槍擊案，有綠營議員質疑是否因為侯友宜過去擔任刑事局長、警政署長得罪太多兄弟，才導致近日因為要選總統而被衝康，游淑慧昨（13）日在臉書坦承，她也曾想過此可能，否則過去幾年新北治安良好，為何現在會突然連續發生槍擊案。

「但如果真如這個民進黨議員所言，那不好嗎？」游淑慧直言，若侯友宜真的是因為得罪黑道而被「衝康」，正代表他有在認真辦案，「侯友宜當年認真辦案得罪黑道，不對嗎？不好嗎？民進黨議員怎麼覺得能用這酸侯呢？」

游淑慧反酸，難道民進黨首長怕被黑道整，所以會向屈服黑道？原來要選總統就不能得罪黑道？原來黑道囂張能影響總統大選？「這位市議員邏輯死，但還是謝謝他肯定侯友宜剛正不阿、無懼黑道。」