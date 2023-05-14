儘管「浪花弟」克雷湯普生在今年西區準決賽遭遇自己父親待過的湖人表現低迷，直接造成衛冕軍勇士提前出局，根據《ESPN》資深記者拉夢娜14日爆料，勇士內部仍然堅定支持克雷湯普生，就算他的合約僅剩最後一年，交易價值可能上升，勇士還是傾向把他留下。

攤開克雷湯普生本季例行賽與季後賽數據比較，就知道他在西區準決賽表現有多低迷，他在例行賽場均21.9分，投籃命中率4成36，三分命中率4成12，來到季後賽變成場均18.5分，投籃命中率3成88，三分命中率3成68，其中西區準決賽場均16.2分，投籃命中率3成35，三分命中率3成78。

克雷湯普生在今年西區準決賽開打前，就曾說過因為湖人是自己父親麥克爾效力過球隊，讓他感覺如同美夢成真，也等待了整整12年，或許就是這種期待心態，造成他在西區準決賽表現低迷，尤其是在洛杉磯客場打球表現更糟，但這不能掩蓋他在例行賽的優異表現。

拉夢娜同時爆料，假如「追夢」卓雷蒙格林在今年夏天提前跳脫合約，勇士私底下也對可以把他留下相當樂觀，就算本季例行賽期間早已傳出追夢考慮走人謠言，甚至盛傳他想回到家鄉球隊活塞打球，不過如今看來勇士仍然打算繼續保持住上季的奪冠陣容。