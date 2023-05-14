歐洲歌唱大賽（Eurovision）今晚在英國進行之際，俄羅斯飛彈擊中了烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil），當地正是烏克蘭本年度參賽者、電子音樂雙人組Tvorchi的故鄉。
路透社報導，地方當局在加密全球通訊軟體Telegram表示，飛彈擊中一個由商貿企業和宗教組織所擁有的倉庫，造成兩人受傷。
去年10月至今，俄羅斯對烏克蘭多個目標發射了數百枚的火箭和飛彈。
英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）盛讚Tvorchi出席本年度的歐洲歌唱大賽。
她在社群網站推特（Twitter）發文說：「演出十分精彩，但他們的大學城故鄉特諾皮爾今晚遭俄羅斯飛彈攻擊，令人心酸。」
Tvorchi本週表示，他們希望讓世人關注到他們的國家正為自由而戰。
烏克蘭饒舌團體「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）去年在歐洲各地民眾廣大支持下，贏得歐洲歌唱大賽冠軍。歐洲歌唱大賽冠軍得主通常會成為次年比賽的主辦國，但在俄羅斯全面入侵烏克蘭影響下，本屆的這場音樂盛會由去年亞軍英國代替烏克蘭主辦。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120514
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