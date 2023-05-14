據美國之音報導，中國著名科技公司字節跳動(ByteDance)公司美國分公司一位前主管當地時間12日在美國舊金山一家州法院對字節跳動提起訴訟，指責字節跳動因為他向公司管理層就公司不法行為表達關切而被不當解雇。

備受全球年輕人歡迎的短視頻平台、抖音國際版TikTok就是字節跳動公司的品牌產品。該公司被前僱員提起訴訟之前，美國聯邦以及大多數州政府已經已經因為擔心中國政府對該公司以及TikTok上的視頻內容施加影響而禁止公務員在政府的電子設備上下載和使用TikTok。美國國會一些議員還呼籲在美國對TikTok下達全面的禁令。

報導稱，曾經在字節跳動美國分公司擔任工程部主管的余印濤（Yintao Yu）12日在向法院提交的訴狀中指控說，字節跳動在未獲准許與授權的情況下，從事一項「通過別家平台竊取內容並由此獲利的全球性陰謀」。

報導稱，余印濤在訴狀中指出，當他向公司更高的管理層就此表達關切後，他們對這些關切不屑一顧，而且要求他將這些非法的程序隱藏起來，特別不能讓公司中的美國僱員知道，因為美國擁有更嚴格的IP和集體訴訟法律。

余印濤說，他後來在2018年11月遭到公司的解雇。

路透社引述余印濤在訴狀中的話說，字節跳動利用虛假的用戶來給數據灌水，而且淪為中國共產黨相當有用的宣傳工具。余印濤要求法庭下達命令，禁止字節跳動公司從其他社媒平台搜刮內容。

據路透報導，字節跳動公司在對余印濤訴狀的回應中說：「我們計畫強力反對這些我們認為是毫無依據的訴求和指控。余先生為字節跳動公司工作不滿一年。」字節跳動公司還對余印濤有關公司搜刮其他社媒平台內容的指控作出回應，聲稱獲取數據是業內常態和公司的全球政策。

美國蒙大拿州州議會通過一項法案，禁止字節跳動公司的TikTok短視頻程序在該州運行。

今年三月，TikTok公司首席執行官周受資應邀在美國眾議院能源及商業委員會的聽證會上作證。雖然他一再強調TikTok是一家私營公司，不受中國政府控制，但是聽證會上的美國國會兩黨議員對此並不買帳，強調TikTok的短視頻讓青少年陷入其中難以自拔，傷害了美國兒童的精神健康，而且對該短視頻平台對美國人的巨大影響力表達嚴重關切。

報導稱，余印濤要求法庭判決字節跳動公司對當年不當解雇他而給他造成的損失進行懲罰性損害賠償，另外還要求字節跳動公司補償對他不當被解雇所導致的收入損失以及當時他所擁有的、沒有變現的22萬股字節跳動公司的股權。