澎湃新聞引述國家會展中心（上海）進口博覽會展覽部總經理方輝13日表示，第六屆進博會還是按照前五屆設置的食品、汽車、技術裝備、消費品以及醫療和服務貿易六大展區。在這六大展區的基礎上，今年會做大做強「創新孵化展區」。
方輝指出，第六屆招展工作啟動後，一直在持續吸引各行業的頭部企業來參加，目前十大汽車品牌，四大會計事務所和三大能源巨頭已經完成簽約，將再次齊聚第六屆進博會。
第六屆進博會將於11月5日至10日在國家會展中心（上海）全面線下舉辦，由國家綜合展、企業商業展、虹橋論壇、專業配套活動和人文交流活動等組成。官方表示，截至目前，簽約的招展面積已超過26萬平方公尺，年增超過兩個百分點。
澎湃新聞引述國家會展中心（上海）進口博覽會展覽部總經理方輝13日表示，第六屆進博會還是按照前五屆設置的食品、汽車、技術裝備、消費品以及醫療和服務貿易六大展區。在這六大展區的基礎上，今年會做大做強「創新孵化展區」。
方輝指出，第六屆招展工作啟動後，一直在持續吸引各行業的頭部企業來參加，目前十大汽車品牌，四大會計事務所和三大能源巨頭已經完成簽約，將再次齊聚第六屆進博會。
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