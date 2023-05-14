澎湃新聞引述國家會展中心（上海）進口博覽會展覽部總經理方輝13日表示，第六屆進博會還是按照前五屆設置的食品、汽車、技術裝備、消費品以及醫療和服務貿易六大展區。在這六大展區的基礎上，今年會做大做強「創新孵化展區」。

方輝指出，第六屆招展工作啟動後，一直在持續吸引各行業的頭部企業來參加，目前十大汽車品牌，四大會計事務所和三大能源巨頭已經完成簽約，將再次齊聚第六屆進博會。