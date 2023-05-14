華爾街見聞報導，特斯拉日前根據「缺陷汽車產品召回管理條例」、「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」，向市場監督管理總局備案召回計劃，自5月29日起召回部份汽車。
上證報引述特斯拉中國有關人士表示，特斯拉將通過汽車遠程升級（OTA）技術召回，新增深踩加速踏板提醒功能。
本次召回範圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略，同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。
大陸市場監督管理總局官網12日公布，特斯拉汽車（北京）、特斯拉（上海）召回部分進口及大陸國產Model 3 、Model Y，共計110萬輛汽車。特斯拉中國最新回應，將新增深踩加速踏板提醒功能。
華爾街見聞報導，特斯拉日前根據「缺陷汽車產品召回管理條例」、「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」，向市場監督管理總局備案召回計劃，自5月29日起召回部份汽車。
上證報引述特斯拉中國有關人士表示，特斯拉將通過汽車遠程升級（OTA）技術召回，新增深踩加速踏板提醒功能。
本次召回範圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略，同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。
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