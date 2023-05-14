華爾街見聞報導，特斯拉日前根據「缺陷汽車產品召回管理條例」、「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」，向市場監督管理總局備案召回計劃，自5月29日起召回部份汽車。

上證報引述特斯拉中國有關人士表示，特斯拉將通過汽車遠程升級（OTA）技術召回，新增深踩加速踏板提醒功能。

本次召回範圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略，同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。