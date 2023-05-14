35歲「神仙姐姐」劉亦菲過去拍攝大陸電視劇《金粉世家》出道，後來以《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》走紅，近年更前進好萊塢拍攝了真人版《花木蘭》，成為一線女星。日前，她現身北京首都機場，絕美狀態不但驚艷眾人，一身高價行頭更引起大家熱議。

劉亦菲頭戴棒球帽，身穿白色綁結短版T恤，搭配高腰牛仔褲，外披一件大尺寸黑色西裝，看來率性灑脫，非常有男孩感。雖然看似簡單低調，但其實要價不菲，其中棒球帽、白色短袖、運動鞋、手袋以及行李箱這些單品當都是Louis Vuitton(路易威登)，而配飾如戒指、耳環、項鏈均為BVLGARI(寶格麗)，據港媒指出，劉亦菲全身行頭大約96.5萬港元，換算台幣約370萬台幣，驚呆不少網友。

對此，不少網友都留言感歎：「明星真的好有錢」、「天仙穿了半套房子」、「這是神仙姐姐最好看的一套私服了吧」等。不過，劉亦菲是Louis Vuitton以及BVLGARI的品牌代言人，因此也有不少網友指可能是品牌送的禮物，需要劉亦菲宣傳。

不過對於劉亦菲的狀態，粉絲們紛紛誇她：「狀態太絕了，這個皮膚這個身材，好喜歡、」「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我花木蘭老公」、「多了寶格麗項鍊和lv西裝，好酷的姐姐，迫不及待想要看到全球廣告了」、「劉亦菲出發意大利威尼斯啦！」、「你下次能不能不勾走我的魂」、「菲到我心裡」、「主打就是一個百變酷girl」

事實上，劉亦菲3月時飛往巴黎參加時裝週活動，她一身簡便卻昂貴的穿搭，瞬間引起大陸網友熱烈討論，許多粉絲誇獎她「慵懶風」，但另外一派的網友卻認為她穿著「土氣」、「劉亦菲出發去時裝週，這身穿搭我以為穿越到了10年前。」兩極意見也讓這系列照片衝上微博熱搜，掀起一波激烈時尚論戰。