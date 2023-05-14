Game 6 Klay is officially retired, wouldn’t even be a thing without the OKC game anyways https://t.co/UJ84VpSgmc — َ (@FeelLikeDrew) May 13, 2023

衛冕軍勇士在西區準決賽黯然出局，「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）表現令人失望，賽前他被稱為「G6克雷」（Game 6 Klay），自家總教練以及外界都期盼他會有一番作為，美媒《The Athletic》寫道：「這是湯普生站出來的絕佳時機。」

結果湯普生在第6戰19投3中（外線12投2中）僅得8分，賽後網友推文酸道：「G6克雷正式宣布退役了。」甚至被拿來與保羅喬治（Paul George）名不符實的「季後賽P」（Playoff P）一起嘲弄。

湯普生對湖人前3場繳出25分、30分、15分，但是後面3場只有9分、10分、8分，第6戰反而是系列賽表現最糟的一場。美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）賽前堅信勇士可以7戰拿下湖人，其中之一就是「G6克雷」爆發可期，勇士有機會在1勝3負之下大逆轉對老敵人詹姆斯（LeBron James）復仇。不過球評帕金斯（Kendrick Perkins）G6賽前就不看好勇士，他不認為這個狀態的湖人會連輸3場，

「G6克雷」的誕生是在2016年季後賽對雷霆G6，面臨淘汰的勇士靠著湯普生41分（外線18投11中）殺進G7解決了雷霆。2018年季後賽對戰火箭G6，湯普生35分（外線14投9中）幫勇士延命到G7獲勝。從往例看來，今年絕對是「G6克雷」大發神威的良機，但是受傷回歸之後的湯普生似乎面臨一點信心危機，在湖人的嚴防之下，系列賽僅有34.3%投籃命中率（38.1%外線命中率），遠低於他生涯季後賽平均的43.6%（40.5%外線）。