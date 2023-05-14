「小甜甜」張可昀日前遭前夫宋晉賢指控虐狗，她起初矢口否認，雙方各說各話，小甜甜昨則發千字長文坦承說謊，解釋自己第一時間會說謊，是為了回擊前夫，不少網友就不買單，還有人重提已故藝人過去羅霈穎曾打臉小甜甜說謊的節目片段。

小甜甜和羅霈穎曾有誤會，有一次是小甜甜在節目中被羅霈穎長腿絆到、假裝摔倒，讓羅霈穎氣炸：「她利用我做效果」，另一次則是小甜甜對羅霈穎說：「我紅了以後，妳都不曉得到哪兒去了」，讓羅霈穎超不滿。

小甜甜對此感到委屈，透露是當時節目找她和羅霈穎當資淺和資深賤嘴代表，沒想到卻引發誤會，事後小甜甜在化妝間向羅霈穎道歉，兩人還在節目《康熙來了》把誤會講開，但仍遭羅霈穎批她被利用來炒新聞。

雙姝風波還沒完，羅霈穎還在節目《今晚誰當家》直接當小甜甜面說：「你是一個無中生有的人」，甚至直接說：「妳說謊成性」，但小甜甜當時則表示，不知道自己哪裡得罪羅霈穎，也覺得自己很白目，但面對自己被批說謊成性，也讓小甜甜當場哭了出來。