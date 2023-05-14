台南市「全臺首邑縣城隍廟」13日晚間觀大駕（指恭請神明降臨辦事），首站直衝8日台南3歲女童過馬路遭撞身亡的路口路祭，帶回女童靈識，知名文史專家謝奇峰表示，城隍爺曾叫大家不要再送花，因為這樣會造成陰魂眷戀不想離開，反而變成地縛靈。

謝奇峰昨天在臉書發文，縣城隍廟循例都在縣城隍爺聖誕日（農曆4月20日）前的一個月開始觀大駕，昨晚是縣城隍大駕癸卯年開年第一次首巡，城隍爺出玉皇宮後，直奔3歲女童車禍死亡的忠義路、成功路口路祭，化解煞氣，並將女童的靈識先帶回城隍廟的童子爺處安置。

謝奇峰表示，城隍爺非常慈悲，彷彿又回到去年的場景，台南殺警案2位殉職員警的靈魂也是城隍爺從民權派出所把他們帶回縣城隍廟安置。

3歲女童遇死亡車禍離世令全台人不捨，整個成功路的安全島上放滿悼念小朋友的玩具、飲料及花束，然而謝奇峰指出，城隍爺之前就叫大家不要再送花了，全部收掉，因為這樣會造成陰魂不願離開，眷戀守在那裡不去投胎，變成地縛靈反而不好。