藝人班傑2019年與小8歲泰國華僑Cindy結婚，去年12月夫妻倆開心宣布懷孕消息，班傑表示，女兒的預產期原本是在20日，但卻提早在12日也就是「媽祖生日」報到，此外，他也透露，老婆在水中生產2小時才順利生下，讓他相當不捨，也提到自己參與整個過程後感到很神奇「像做夢一樣」。

根據《TVBS新聞網》報導，班傑的妻子於12日生下女兒「Stella」，他表示，女兒比預產期提早了八天出生，接著，他提到老婆的生產前密集宮縮了兩天，也陪著老婆到醫院報到了兩次，但卻因為只有開一指被「退貨」兩次，之後夫妻倆遵照護理人員指示，靠著散步與深蹲一小時後就開了五指，馬上被送進產房。

不過，生產時因為女兒的頭圍較大，老婆在水中花了2個小時的時間才將女兒生下，讓他相當不捨，而他能做的就是幫老婆按摩紓緩宮縮的不適，參與了整個過程的他還親手替女兒剪臍帶，直呼很神奇「像做夢一樣」，且他感覺女兒似乎認得他，只要眼神有瞄到自己馬上就不哭了；此外，他透露，老婆生完後雖然很累但卻很興奮，表情看起來相當滿足。

事實上，班傑老婆曾在去年底發現懷孕，但當時經產科檢查卻震驚9周大的寶寶已經沒了心跳，只能痛心手術引產，而經過休養後再度懷孕，如今順利生下女兒。