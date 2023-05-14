新北市五股區昨(13)日驚傳一起殺人案，經營五金工廠的73歲葉姓老翁由於去年與同行友人56歲陳姓男子決裂，導致對方時不時便會跑來工廠鬧事，昨日陳男再度來到工廠揚言要讓葉翁生意做不下去，結果葉翁失去理智一刀捅死對方，全案依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，葉翁在五股區凌雲路二段附近經營一家五金配件加工廠，與死者陳男為五金製造業的同行友人，陳男2021年時曾在葉翁的工廠租一塊空間充作「廠中廠」兼自住，但由於陳男常常酒後鬧事，葉翁不堪其擾便在去年將對方趕走，兩人因此鬧翻。

為此陳男不僅失去自己的住所，連小工廠也沒了，懷恨在心的他之後便時常酒後回來此處鬧事、騷擾；昨天下午5時45分許陳男又來鬧事，與葉翁起口角時還放話「也要讓他的工廠開不下去」，長期飽受騷擾之苦的葉翁聽罷頓時失去理智，竟拿水果刀捅向陳男胸口。

旁人見狀連忙通知消防人員救援，無奈陳男緊急送醫急救後，最終仍傷重不治，轄區蘆洲警方獲報火速到場偵辦，尋獲行兇的水果刀並逮捕留置現場的葉翁，全案依殺人罪嫌移送新北地檢偵辦。