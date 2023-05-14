民進黨總統候選人兼黨主席賴清德積極拓展年輕人選票，近日更邀請前NBA、現T1職籃桃園雲豹隊球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），合拍「來去總統府住一晚」影片。然而，國民黨新北市第七選區立委候選人、市議員葉元之認為，賴清德過度包裝自己，會讓喜歡真誠政治人物的年輕人更討厭他。

葉元之昨（13）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，年輕人不喜歡賴清德、不希望他選上，這也是他開設YouTube頻道、積極包裝自己的原因，但在過程中，賴並未突顯出人格特質。

葉元之指出，賴清德現在讓年輕幕僚操辦選舉，替他進行人設包裝，幕僚要求拍攝影片時，賴也都會照做，「要他幹嘛就幹嘛」，且賴還為了選舉，將過去的台獨主張改成「和平保台」、「反共不反中」等論述，彷彿變成一個沒有靈魂的人。

葉元之認為，賴清德邀請「魔獸」合拍的影片很假，因為賴除了穿著與影片風格不合的西裝外，身為副總統，他也無權邀請霍華德去總統府，因此，這個影片根本是他為了要選舉而濫用政府資源。

葉元之直言，賴清德的過度包裝，最終恐會適得其反，因為年輕人喜歡真誠、有一說一的政治人物，若一個政治人物太假且太有距離，年輕人反而會認定他是政客而更加討厭他。