剛被熱火淘汰出局的尼克，雖在2021年跟法國籍射手佛尼耶簽下4年7300萬美元合約，本季年薪1800萬美元更居全隊第3高，尼克總教練席波迪卻選擇本季棄用佛尼耶，只讓他打了27場，平均只拿6.1分，也讓他在14日無奈表示，「尼克不可能留下我，如果他們這樣做，我會很吃驚！」

「我的本季很早以前就結束了，我花了一個月時間才消化這種感覺，一開始我還告訴自己要有耐心，看看球隊狀況或許會把我交易出去，」佛尼耶說，「這很讓人沮喪，你雖然熱愛比賽，卻只能在家生悶氣，我家裡有兩個孩子，我不想活成這樣。」

事實上，佛尼耶上季剛到尼克備受重用，不僅80場例行賽場場先發，平均更拿14.1分、2.6籃板及2.1助攻，可是席波迪本季突然開始大幅採用格萊姆斯、奎克利等新秀，也讓佛尼耶與「飆風玫瑰」羅斯等人都被棄用，幾乎都落到只登錄不上場的窘境。

但在今年東區準決賽當中，尼克三分命中率低迷到只有2成99，席波迪依舊沒有考慮啟用上季三分命中率3成89的佛尼耶，反而把後場的上場時間幾乎都交給布朗生、哈特與格萊姆斯等人打好打滿，佛尼耶說：「我感覺我能幫上忙嗎？當然可以，這一整季都可以。」