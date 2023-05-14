Mat Ishbia and James Jones begin an aggressive offseason solely focused on a championship. And with two top-10 players in Kevin Durant and Devin Booker under contract long-term, an attractive market and driven, dynamic ownership, Suns become the destination coaching job opening. https://t.co/lvdi66CfC3 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 14, 2023

剛在西區準決賽遭到西區龍頭金塊4勝2敗淘汰出局的太陽，這下子果然找到最佳替罪羔羊了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞14日搶先爆料，太陽已經決定開除總教練蒙提威廉斯，接下來太陽除了找尋新教頭，更在今年夏天自由市場將會相當積極招募好手。

太陽在2019年把當時擔任七六人助教的蒙提威廉斯挖來擔任總教練，儘管首季執教太陽戰績並不理想，也沒闖進季後賽，卻在2020-21年球季闖進總冠軍賽，最後被公鹿4勝2敗淘汰出局，接著兩季也都闖進西區準決賽，如今還是必須下台負責。

畢竟太陽本季號稱擁有杜蘭特、戴文布克、保羅與艾頓組成的「四巨頭」，卻還是沒法闖過西區準決賽這關，關鍵在於保羅又因腹股溝拉傷缺陣，艾頓不僅狀態欠佳還在關鍵G6肋骨受傷缺陣，碰上這種傷兵窘境，蒙提威廉斯也挽救不了太陽頹勢。

「太陽新老闆伊許比亞與總管詹姆斯強生已經開始為了下個球季追逐總冠軍，在休兵期間做出相當激進的改革動作，」查拉尼亞說，「畢竟太陽擁有杜蘭特、杜蘭特兩名聯盟前10球星的長期合約，且有夢幻經營團隊與足夠吸引自由市場好手的陣容，接下來擔任太陽新教頭的任務重大。」