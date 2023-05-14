「小甜甜」張可昀日前遭前夫宋晉賢指控虐狗，昔日閨密謝忻意外被牽扯進來，她稱謝忻曾把自己的狗「養死」，讓謝忻超不滿，撂重話不想再和她有交集，隨著小甜甜發文認說謊、誤傷老狗，謝忻被問到和小甜甜友情重修舊好的可能，她則認為沒有這個必要，這幾天也刪光跟小甜甜有關的群組。
謝忻無法接受小甜甜稱她把狗「養死」，表示當時醫師判斷，可能是天氣、過胖、先天心臓問題，或是多重、未知原因，她強調：「冷氣關掉只開水冷扇，是甜甜當時對她家務的指示」，無法接受小甜甜把事情簡化成：「我的狗被謝忻養死」、「因為謝忻把冷氣關了」。
根據《三立新聞網》報導，謝忻難過說，只要小甜甜每在節目上講一次，對她就是一次傷害，還講到動保處發函給她，謝忻難過說：「我去了、也哭了，蠻灰心的」。隨著小甜甜發文認說謊、誤傷老狗，謝忻被問到和小甜甜重修舊好的可能，她則認為沒有這個必要，這幾天也刪光跟小甜甜有關的群組，她無奈說：「我會怕」。
謝忻和小甜甜的姊妹情回不去，她現在只希望小甜甜好好冷靜、把自己照顧好，而她只要自己有記得對方的好就好了。
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