大陸山西呂梁市興縣13日下午發生重大刑事案件，27歲男子郭某亮疑感情糾紛將女子郭某英毆打致傷，並殺害女方的婆婆、丈夫和兒子。郭男開車逃逸期間，撞上1名警員和13名路人，事件共導致7人死亡，11人受傷。目前警方已逮捕郭男，省市縣有關部門已成立聯合工作專班，全力開展相關處置工作。

據興縣政府新聞辦公室14日通報，事發在興縣奧家灣鄉溝門前村，郭男將多人毆打至受傷，並殺害多人後逃離現場。郭男在開車逃逸期間衝撞多人，肇事後並無停車，最後撞上一輛計程車後才停下。曾有網傳消息指，興縣13日發生嚴重車禍，有15人受傷送院搶救，現場有人員傷亡。

據現場目擊者拍攝的影片顯示，一輛汽車撞向多名行人後繼續行駛，接著撞上多輛電動自行車及汽車，遭撞行人倒臥在路邊，其中包含多名孩童。現場醫護人員開展救治工作，警方也到達現場處理。有附近的超市老闆表示，當時聽到「嘭」的一聲巨響，「聲音特別大，但我也沒敢出去看」。