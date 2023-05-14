美國佛州一對父母提告連鎖速食店麥當勞，指控麥當勞的麥克雞塊太燙，導致4歲女兒大腿二度灼傷，讓女兒「毀容、留疤」，求償1.5萬美元（約新台幣46.2萬元），目前陪審團已經宣判美國麥當勞及其特許經營商「Upchurch Foods」應負法律責任，不過實際需賠償多少金額，仍有待決定。

美國麥當勞被控未善盡警告責任，未事先告知麥克雞塊太燙，導致4歲女童大腿二度灼傷。

綜合美聯社、《南佛羅里達太陽哨兵報》（South Florida Sun Sentinel）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，南佛羅里達陪審團上周審理一樁2019年麥克雞塊燙傷4歲女童的案件。

女童母親霍姆絲（Philana Holmes）作證時表示，2019年某一天，她開車載著兒子、當時還是4歲的女兒（Olivia）透過麥當勞得來速買快樂兒童餐（Happy Meal），他們一共買了32個麥克雞塊，拿到餐後，霍姆絲就把餐點遞給後座的兒子、女兒，一會兒後就聽到女兒的悽慘尖叫聲。

A South Florida jury has found McDonald’s and a franchise holder at fault after a hot Chicken McNugget from a Happy Meal fell on a little girl’s leg and caused second-degree burns. https://t.co/2tWYWyg08P — The Associated Press (@AP) May 12, 2023

霍姆絲說，她隨即把車停在路邊查看，赫然發現一塊麥克雞塊卡在安全帶與女兒大腿中，短短2分鐘內，女兒大腿就被燙到發紅，送醫後診斷出二度灼傷（second-degree burns）。

霍姆絲出庭作證時也公開女兒被燙傷的照片及淒厲慘叫的音檔，畫面顯示女童大腿燙出鮮紅色傷口。

這對夫妻指控麥當勞麥克雞塊「燙得不合理且危險」，導致女兒大腿附近的皮膚及肉被灼傷，讓她「毀容、留疤」。

這對夫妻的委任律師雷達維（Jordan Redavid）帶著用招牌金色拱門當作提把的麥當勞快樂兒童餐出庭陳述，他說快樂兒童餐理應讓孩童這樣拿著盒子，指控美國麥當勞及其特許經營商「Upchurch Foods」未善盡警告責任，在提供熱雞塊時有所疏失。

不過麥當勞的辯護律師揚特（Scott Yount）反駁，認為是女童自己把6個麥克雞塊放到大腿上，而其中一個剛好卡在安全帶及大腿之間，導致憾事發生，強調麥克雞塊本身沒有問題，沒有「燙到很危險」，麥當勞也沒有疏失。

揚特也強調，食物必須高溫加熱才能避免沙門氏菌中毒，強調當時雞塊溫度未超過華氏160度（約攝氏71度）。

佛州陪審團11日做出裁決，認定Upchurch Foods有疏失，未善盡警告顧客熱食有風險的責任，美國麥當勞（McDonald’s USA）也未提供如何安全處置食物的指示，應負法律責任，不過並未疏失，陪審團也反駁原告稱麥克雞塊有瑕疵的指控。佛州陪審團後續將進一步裁決美國麥當勞及Upchurch Foods的賠償金額。