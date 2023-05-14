當地時間5月10日至11日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅同美國總統國家安全事務助理蘇利文在奧地利維也納舉行會晤。連續兩天將近10個小時，這場會晤牽動著全世界的神經。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮接受《浙江日報》報業集團融媒體平台「潮新聞」訪問時表示，中美高層官員此刻會晤，代表雙方近日在全球積極進行外交布局，現在布得差不多了，也得接觸一下、坐下來聊聊了。

5月12日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上表示，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。雙方同意繼續用好這一戰略性溝通管道。汪文斌還強調，美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。中方敦促美方端正對華認知，尊重中方的底線紅線，同中方相向而行。

中美為什麼選擇在第三國的一個中立場地舉行這麼高級別的會談？金燦榮表示，坦率地講，這一安排反映了目前中美關係不太好，雙方都不太願意到對方國家去，所以就找了一個第三方。它說明在某種意義上講，兩國關係正處在一種僵局狀態。

此外，自從今年2月美國空軍擊落中國高空偵察氣球事件後，美國國務卿布林肯延後了訪華計畫，中美高層為何選擇在現在這個時間點會晤？

金燦榮分析，前段時間中美的高層來往中斷了，而與此同時，雙方的外交布局可一點都沒歇著。外界把這一陣的中國外交稱為「黃金季」，中國國家主席習近平訪問了俄羅斯，周邊的外交有所鞏固，然後跟大國巴西、阿根廷、南非等都在加強關係，同時與以法國為代表的老歐洲在接近，也與非洲國家更加友好了。另外，中國也在積極參與一些熱點問題的解決，最成功的就是促使了伊朗與沙烏地阿拉伯的和解，而且開始對俄烏戰爭做一些初步的調解工作。

金燦榮指出，與此同時，美國也沒閒著，它正促使北約亞太化，讓北約到日本設立辦公室去了，另外還鼓動日本改變「專守防衛」的政策，拉攏韓國、菲律賓、印度等。雙方積極進行外交布局，現在布得差不多了，也得接觸一下、坐下來聊聊了。

外界好奇，此次王毅與蘇利文的會晤，取得了哪些成果？

金燦榮認為，這次中美維也納會晤，為未來恢復高層對話甚至元首和首腦對話做準備的。既然是做準備，等於是一次正式會議的籌備會，你一定要它拿出成果，就有點強人所難了。按照外媒報導，有些事就擱置了，比如此前沸沸揚揚的「偵察氣球」問題就讓它過去了。也有可能美方會做一點承諾，比如在一段時間裡不增加新的貿易制裁，以不惡化對話的氣氛。

金燦榮認為，一個總的感覺就是，美方在恢復高層對話方面的需求比較急迫，所以現在在各個管道放出風聲，希望恢復。中方要是一味拒絕也不好，就顯得失禮，大國交往時的道義很重要。現在兩國外交的高級官員舉行一個預備會，它只要有一定承諾就算是有成果了。後面的具體成果，就需要一個一個去談了，比如說財政問題、貨幣政策、貿易政策等，有具體部門去談。

至於汪文斌談到的「坦誠」、「實質性」、「建設性」、「深入」這些詞彙，外界該怎麼理解？

金燦榮表示，從慣例來講，美方提到的「坦誠」就是雙方立場是比較公開的，沒有遮遮掩掩；「實質性」就是觸及很重要的問題，比如台灣問題是中方的底線，美國要走到哪一步；「建設性」就是還可以接著談。中方還加了一個「深入」，就他的理解，可能比預期雙方交底交得更透一點，不是淺嘗輒止。

外界關切，目前看來，中美官方交往恢復正常的最大障礙是什麼？

金燦榮指出，對於此次會晤的氣氛，雙方的評價都還可以，所以從邏輯上講，其它的高層對話恢復的可能性就有了。具體是不是恢復，還是取決於一些條件，最關鍵是說了話得算數，不能反悔。比方說雙方承諾要見面，但美國方面又出了幺蛾子，那就不行。

金燦榮表示，中方這段時間不願進行高層對話，就是因為美國信譽現在出問題了。想像一下，如果我好不容易抽出時間，做了充分的準備，跟你有了一點共識，回去你就反悔，打自己的臉。比方說商務部跟戴琦談，談得很好，但她一回去，被美國另外一個部門出了個政策打臉，這怎麼交代？

「所以這是一個大問題，中方對美方高層缺乏信任，這是有依據的。」金燦榮表示，因為雖然拜登政府是執政當局，負有維持中美關係的責任，但拜登政府好像在操控整個美國政局方面的關係很弱，國會他管不了，反對黨他管不了，很多利益集團他也管不了。「這就很麻煩，我把你當你們的總指揮，可是下面的人你老指揮不動。我們這邊協調一致，我做的承諾我們是很認真地在做的。結果你那邊把承諾當成兒戲，這就是個大問題了。」

金燦榮表示，從總體上講，會晤是有價值的，氣氛不錯，其它各管道的高層對話是可能恢復的，但具體能不能恢復、恢復到什麼程度，還是要看態勢。現在一個關鍵的態勢是美方各部門都對中方有敵意，然後負責協調的中樞即總統和行政部門現在能力不夠，老是反悔，就讓中方覺得這個對話好像沒有意義。

金燦榮表示，「所以，能否確保中美高層對話完全恢復，我覺得還是得聽其言、觀其行。」